Yerli tohum, domatesleri çürümeye karşı koruyor

Yerli tohumun verim ve ürün kalitesine olan katkısı dışında, domateslerde zararlı virüslere karşı daha güçlü olmasını sağladığı ortaya çıktı. Bu yeni gelişme ihracatta üreticinin elini güçlendirecek.

İhracatta ve yurt içinde büyük rakamlarda dolaşımı olan en önemli sebzelerden birisi olan domateste üretimin daha sağlıklı olması üreticinin ve ihracatçının daha fazla kazanmasını ve vatandaşın daha uygun fiyatta tüketmesini sağlayacak.

YERLİ TOHUM KULLANIMI GİDEREK ARTIYOR

Yerli tohum kullanımı son yıllarda tarımda pek çok ürün için tercih edilen ve giderek yayılan bir yöntem. Yerli tohum kullanılan alanlarda daha kaliteli, rekoltesi daha yüksek verim elde ediliyor.

Yerli tohumda tohum bankaları kuruluyor ve orijinalliği bozulmadan çoğaltılma çalışmaları yürütülüyor.

ŞİMDİ DE ZARARLI VİRÜSE KARŞI YERLİ TOHUM DEVREYE GİRDİ

Yerli tohum kullanımı bu kez de seralarda görülen ve fideleri çürüterek domates tarımına zarar veren virüse karşı geliştirildi.

YERLİ TOHUM, DOMATES KAHVERENGİ MEYVE BURUŞUKLUK VİRÜSÜ’NE KARŞI ETKİLİ

İlk olarak 2014 yılında Ürdün ile İsrail'de ortaya çıkan, daha sonra da Türkiye'de domates fidelerini çürüten “Domates Kahverengi Meyve Buruşukluk Virüsü’ne (ToBRFV) karşı üretilen yerli tohum, dayanıklı ürün sağlayacak.

Yaklaşık 2 yıldır moleküler viroloji laboratuvarındaki çalışmalarla virüse dayanıklı hâle getirilen domatesin tabii ve sağlıklı olması sağlanacak.

"ÜRÜNLER TAMAMEN DOĞAL"

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATOM) Müdürü Doçent Dr. Hakan Fidan, tohumun genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) sınıfında olmadığını, ürünlerin tamamen doğal olduğunu söyledi.

İHRACATTIN ARTMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Yerli tohum geliştirilmesinin ihracata önemli katkı sağlayacağını söyleyen Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan "Rusya ile her yıl bazı problemler gündeme geliyor. Bizim medyamızda ilaç kalıntısı deniyor ama iadeler genellikle domates kalitesini düşüren ve halk dilinde “Domates Kelebeği” denen Tuta Absoluta larvaları nedeniyle yapılıyor. Aslında insan sağlığına zararlı değil ama Rusya kendi üreticisini korumak istiyor" dedi.

“VİRÜSE KARŞI GELİŞTİRİLEN YERLİ TOHUM MUTASYONLARA KARŞI DA GELİŞTİRİLECEK”

Geliştirilen yeni tohumun Türkiye'den bu ülkelere giden ürünlere yayılacağına inandığını söyleyen Yazgan “Virüse dayanıklı tohum sevindirici. Mutasyonlara karşı da geliştirilecektir mutlaka." şeklinde bilgi verdi.

ŞİMDİDEN İTALYA, İSPANYA, MEKSİKA, ABD, ORTA DOĞU ÜLKELERİNE GİDİYOR

TÜBİTAK yönetiminde geliştirilen tohumun deneme ihracatı başladı. Virüse dayanıklı tohumun domates tarımını sürdürülebilir hâle getireceğini söyleyen yetkililer “İtalya, İspanya, Meksika, ABD, Orta Doğu ülkelerine göndermeye başladık. Tescilin ardından ticaret başlayacak.” dedi.