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Yerli üretici korunacak! Beş ülkeden yapılan güneş paneli ithalatında damping önlemi alındı

Yerli üretici korunacak! Beş ülkeden yapılan güneş paneli ithalatında damping önlemi alındı Daha önce Çin için uygulanan önlem genişletildi ve Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatında dampinge karşı da önlem uygulanması kararlaştırıldı.