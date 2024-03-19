Yerli üretici korunacak! Beş ülkeden yapılan güneş paneli ithalatında damping önlemi alındı

AA
Türkiye yenilenebilir enerjiye yatırımları artırırken güneş panelleri ön plana çıkıyor.
Yerli ürüteciyi korumak ve yatırımın kalitesini artırmak için kritik bir karar uygulamaya geçiyor.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Tebliğ, 7 gün sonra yürürlüğe girecek.
Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün
Buna göre, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli "bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler" (güneş paneli) ithalatında metrekare başına 25 dolar teminat alınacak.
Çin
Aynı önlem Çin menşeli güneş panellerinin ithalatında da uygulanıyordu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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