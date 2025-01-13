Yeşil altın fıstıkta ihracat katlandı

AA

Türkiye'den geçen yıl 229 milyon dolarlık fıstık ihraç edildi

Türkiye'den 2024 yılında 96 ülkeye gerçekleştirilen fıstık ihracatından 229 milyon 777 bin dolar gelir elde edildi.

Tatlılardan yemeklere, çikolatadan çerezlere kadar birçok üründe kullanılan fıstık, Türkiye'de en fazla Şanlıurfa ve Gaziantep'te yetiştiriliyor.

2023'TE 150,9 MİLYON FISTIK İHRACATI

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'den 2023 yılında 150 milyon 906 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.

2024'TE 229,7 MİLYON FISTIK İHRACATI

2024 yılında ise ihracat, önceki yıla göre yüzde 52'lik artışla artarak 229 milyon 777 bin dolar oldu.

96 ÜLKEYE FISTIK GÖRDERİLDİ

Geçen yıl Almanya, İtalya, Kazakistan, Irak, Kırgızistan, Çin, Tacikistan, İngiltere, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Türkmenistan, İsviçre, İspanya, Polonya, Malta, Gana, Japonya, Küba, Romanya ve Norveç'in de aralarında bulunduğu 96 ülkeye fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

EN FAZLA İLGİ ALMANYA'DAN

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında Almanya bulunuyor. Türkiye, Almanya'ya geçen yıl 49 milyon 409 bin dolarlık fıstık sattı.

İTALYA VE KAZAKİSTAN

Almanya'yı 47 milyon 523 bin dolarla İtalya, 12 milyon 108 bin dolarla Kazakistan izledi.

"YEŞİL ALTIN"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, fıstığın başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Güneydoğu çiftçisi için "yeşil altın" olarak adlandırılan önemli bir tarımsal ürün olduğunu belirtti.

"BÖLGEDE ARTAN AĞAÇ SAYISI REKOLTEYİ VE İHRACATI ARTIRACAK"

Güneydoğu'da yetiştirilen fıstığın hem iç pazarda hem de yurt dışında büyük talep gördüğünü ifade eden Kızıldemir, şöyle konuştu: