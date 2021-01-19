Yeterli kar olmayınca, Samsun Akdağ’da sezon başlayamadı

Samsun’un Ladik ilçesindeki Karadeniz Bölgesi’nin önemli kış turizm noktalarından biri olan Akdağ Kayak Merkezi'nde, iklim değişikliği nedeni ile yeterince kar yağmadığı için henüz kayak yapılamıyor.

Samsun'un Ladik ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve Karadeniz Bölgesi'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Akdağ Kayak Merkezi’nde sezon başlamadı.

Geçen sezon 1 metreyi bulan kar kalınlığı, bu yıl 22 santimetrede kaldı. Kayak yapmak için dağa çıkan vatandaşlar ise zeminin göründüğü dağda sadece kar topu oynayabildi.

KAYAK MERKEZİ SESSİZ

1.675 metrelik kayak pisti ile 1.300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezinde kar kalınlığı istenilen düzeyde olmadığı için merkez sessizliğe büründü. Cumartesi akşam saatlerinde başlayan, pazar ve pazartesi günü de şiddetini artıran kar yağışıyla birlikte kayak merkezi beyaza büründü, kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşamadı.

“NORMALDE KAR KALINLIĞI 1 METRE OLURDU”

Akdağ’da kar yağışının az olması nedeniyle sezonun başlamadığını ifade eden Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, “Koronavirüs nedeniyle yaşanılan olumsuzların ardından bir de karın geç yağması ve kar kalınlığının da istenilen düzeyde olmaması ayrıca bir olumsuzluğu beraberinde getirdi. Yeni yeni kar yağmaya başladı. Önümüzdeki günler için endişelerimiz var, eğer iklim değişikliği bu şekilde devam ederse, normalleşme döneminde ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Normalde bu zamanlarda Akdağ’da 75 santimetre ile 1 metre arasında kar kalınlığı olurdu ama şu an kar yağışı başlamış olmasına rağmen merkezde zemin halen gözüküyor. Şu an kayak yapmaya elverişli bir ortam yok. Uludağ’da da benzer sorunlar var. Uludağ, suni karla ayakta durmaya çalışıyor. Aynı şekilde Erciyes’te de sıkıntılar var.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, BÜTÜN KAYAK TESİSLERİNİ ETKİLEDİ

İklim değişikliği, bütün kayak tesislerini etkiliyor. O tesislerin 12 ay boyunca çalışabileceği projeler yapmamız gerekiyor. Geçen sezonlarda Akdağ’a 100 binin üzerinde kişi çıkıyordu ama şu an o hareketlilik yok. Orayı cazip hale getiren kardı, kar olmadığı için dağda hareketlilik de olmadı.” dedi.

“KAYAK YAPAMADIK, GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDIK”

Kayak yapmak için Ladik Akdağ’a geldiğini belirten Tuğçe Semiz, “Kar kalınlığı çok az olduğu için kayak yapamadık, 5-10 dakika karın tadını çıkarıp, geri dönmek zorunda kaldık. Yağış böyle devam ederse kar kalınlığı da artar, 1-2 hafta içinde kayak yapabileceğimiz düzeye gelir diye umuyorum.” diye konuştu.