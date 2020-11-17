Yetkili servis kandırmacasına dikkat

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, tüketicileri arızalanan ürünleri için yetkili servis olmayan teknik servislere karşı bilinçli olmaya çağırdı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, bazı özel servislerde yaşanan sorunlar ve sonrasındaki mağduriyetlerin temel nedeninin yanlış bilgilendirmeler olduğunu belirtti.

“MAĞDURİYETLER, TELEFONDA YANLIŞ BİLGİ VERİLMESİ İLE BAŞLIYOR”

Küçük konu ile ilgili açıklamasında “Tüketiciler, evdeki beyaz eşya ya da elektrikli ev aleti için servise ihtiyacı olduklarında, internetten bulduğu bir numarayı aradığında, ‘Yetkili servis mi? Özel servis misiniz?’ diye sorduğunda, karşı taraftan verilen 'Teknik servis' cevabı tamamen yanıltıcı bilgidir. Mağduriyetler, işte bu ‘Alo’ ile başlıyor, sonrasında büyüyerek devam ediyor.” dedi.

“DOĞRU İLETİŞİM NUMARASINI ÖĞRENİLMELİ”

Küçük, özel servislerin kendilerini yetkili servis olarak göstermelerinin yol açtığı mağduriyetle ilgili “Bu nedenle, eğer yetkili servisten hizmet almak istiyorsak, öncelikle doğru iletişim numarasını öğrenmeli, aradığımız numaranın yetkili servis olup olmadığını ısrarla sormalıyız.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YA DA TİCARET BAKANLIĞI’NA ŞİKAYET EDİN

Yaşadığımız maddi mağduriyetlerle ilgili tüketici hakem heyetlerine müracaat edebilir, Ticaret Bakanlığı’na şikayet hakkımızı kullanabiliriz.” şeklinde bilgi verdi.