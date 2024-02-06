Yetkililer dert yandı! Elektrikçiler ara eleman bulamıyor Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki esnaf ve sanatkar odası ile Ticaret Odası yetkililerine göre, elektrikçilerin ara eleman bulamaması sorunu, bir krize doğru gidiyor.

DHA

Bandırma Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Eyüp İl, sektördeki ara elaman sıkıntısına dikkat çekerek, “Bu konu bir krize doğru gidiyor.” diye uyardı.

İl, elektrikçileri temsil eden zanaatkar sayısındaki düşüşün esnafı zor durumda bıraktığını belirtti.

Elektronik sektöründe yaşanan tamir ve onarım talebinin önemine işaret eden Eyüp İl, ebeveynlere seslenerek çocuklarını meslek okullarına yönlendirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

"Ara elaman sıkıntısıyla boğuşuyoruz"

Eyüp İl açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

Ara elaman sıkıntısıyla boğuşuyoruz ve bu konu tam anlamıyla bir krize doğru gidiyor. Zanaatkar sayısı gün geçtikçe azalıyor. Esnafımız bu konuda çok zor durumda.

"Tamir ve onarıma inanılmaz bir rağbet var"

Teknoloji çağında yaşadığımız bugünlerde, her şey elektronikleşti ve enflasyon sebebiyle insanlar yeni ürünlere ulaşmakta güçlük çekiyor. Bu da eldekilerle idare etmek anlamına geliyor. Bu yüzden bizim sektörümüzde, tamir ve onarıma inanılmaz bir rağbet var.

"Çocuklar meslek okullarından uzak durmasın"

Ebeveynlere çağrım, çocuklarını meslek okullarından lütfen uzak tutmasınlar. Çünkü zanaatkarlar, günümüzde adeta altın çağını yaşıyor. İş bulamama gibi bir durumları olmadığı gibi, çok iyi maaşlarla çalışıyorlar.

"Sıkıntıları biz de dile getiriyoruz"

Bu konudaki soruna değinen Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz da "Bu konudaki sıkıntıları sürekli dile getiriyor ve biz de bu gündemi yüzde 100 destekliyoruz.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)