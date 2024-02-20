Yetkililer uyardı: Maliye kaydını kapatan esnafın aldığı kredinin faizi artabilir Bir odaya kayıtlı olup, bir Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi aracılığı ile kamu bankasından düşük faizli kredi alan esnaf eğer kredi taksitleri bitmeden iş yerini kapatırsa aldığı kredinin faizleri yükseliyor.

İHA

Sadece esnafa özel düşük faizli kredi fırsatı, o esnaf kredi borcu bitmeden vergi kaydını sonlandırırsa dezavantaja dönüşüyor.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri'nden düşük faizli esnaf kredisi çeken vatandaşların, Maliye kaydını kapatmaması gerektiğine dikkat çekti.

Gönç, maliye kaydını kapatan esnafların yüksek faiz ile karşılaştığını belirtti.

"Kredi devam ederken Maliye kaydı kapanmamalı"

Yunus Emre Gönç, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri'nden düşük faizli kredi çeken esnafların, gerek emeklilik gerekse başka sebeplerden dolayı kredi ödemeleri devam ederken kredi sahibinin, Maliye kaydını kapatmaması gerektiğini belirtti.

"Vergi kaydını kapatanın esnaflığı bitiyor"

Düşük faizin devlet destekli bir hak olduğunu söyleyen Gönç, “Kredi çeken esnaf, vergi kaydını kapatması ile esnaflığını bitiriyor. Düşük faizli hakkını da bitirmiş oluyor." diyor.

“Yüksek faizlerin, düşük faize döndürülmesi için çalışmalarımız devam etmektedir”

DESOB üyelerini önemle uyaran Gönç, verilen krediye Hazine desteği olduğu için avantajlı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Esnaflarımız, çektiğiniz düşük faizli kredilerinizin taksitleri devam ederken, vergi kaydı ve oda kaydı da devam etmelidir. Kredisi devam ederken, vergi kaydı ve oda kaydından çıkan, esnaflıktan ayrılan vatandaşlarımız, yüksek faiz ile ödemekle karşı karşıya kalmış ve bu sayı da her geçen gün artmaktadır. İlimizde son aylarda artan bu şikayetlere karşı ise, bir seferlik faizlerin affedilmesi, tekrar kayıt yaptıran üyelerimizin yüksek faizlerinin tekrar düşük faize döndürülmesi açısından, gerekli girişimlerimiz ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)