YHT, Ankara-Sivas arasında test sürüşüne başladı

Ankara-Sivas arasındaki ulaşımda yüksek hızlı tren devreye girecek. Altyapısı tamamlanan trenin test yolculuğu yapıldı. Ankara'dan kalkan trenin Sivas'a ulaşma anı sevinçle karşılandı.

Ankara'dan saat 08.00'de Balışeyh konvansiyonel hattından hareket eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında performans test treni, Balışeyh'ten itibaren Ankara-Sivas YHT hattından saat 13.30'da Sivas Gültepe Mahallesi'ne geldi.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve genel müdür yardımcılarının da bulunduğu treni, Sivas Valisi Salih Ayhan ve diğer yetkililer karşıladı.

"SİVAS İÇİN GÜZEL BİR GÜN"

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, Sivas'ın çok heyecanlı, güzel bir günü yaşadığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımının en kısa zamanda hizmete gireceğini belirten Ayhan, "Bugün de onun en önemli somut göstergesini görmüş olduk." dedi.

"SİVAS'IN HAYALİ GERÇEK OLDU"

Projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Sivas'a güneş bugün ayrı bir güzel doğdu. Hakikaten Sivas'ın hayali gerçek oldu. Şu an Ankara'dan buraya geldiğine göre hamdolsun genel manada iyi. Kısa zaman içerisinde de normal seferlerine Sivas'ımızdan Ankara'ya başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun."

"YILLARIN EMEĞİNİ BUGÜN GÖRMÜŞ OLDUK"

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ise heyecan verici bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

"Yılların emeğini, meyvesini bugün görmüş olduk." diyen Uygun, Ankara'dan test amacıyla yola çıkan trenin Kırıkkale ve Yozgat'tan geçerek Sivas'a ulaştığını aktardı.

"4-5 AY SÜRECEK TEST SÜRECİNİN SONUNDA HAT İŞLETMEYE AÇILACAK"

Test sürüşlerinin hayırlı olmasını dileyen Uygun, şöyle devam etti:

"Tünelin ucunda ışığı gördük. Test sürüşlerinin başarılı olması halinde, 4-5 ay sürecek test sürecinin sonunda hattı işletmeye açmış olacağız. Tabii bu büyük bir yatırım arkadaşlar. 405 kilometrelik bir yüksek hızlı tren hattının açılması söz konusu. Bu, devletimizin, ülkemizin ekonomisinin güçlü olduğunu gösteriyor. Bununla gurur duymamız lazım. İnşallah yeni hızlı tren hatlarının planlanması da bakanlığımızca yapılmakta. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2003 yılında ortaya koymuş olduğu demir yolu vizyonuyla ve millete hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun önderliğinde de ulaşım hizmetlerine hız kesmeden devam ediyoruz. Böyle sonuçları da gördükçe hem ülke hem de kurum olarak gurur duyuyoruz."