TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde başlatılan "YHT Seti Bakımcısı Mesleği Tanımlanıyor ve Tanınıyor Projesi", AB'den 193 bin 661 euro hibe almaya hak kazandı.

Yeni mesleklerin standartmarının belirlenmesi ve eğitiminin tamamlanması için açılan projelere destekler devam ediyor.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "High-Speed MAPDaR (YHT Seti Bakımcısı Mesleği Tanımlanıyor ve Tanınıyor) Projesi" ile yüksek hızlı tren (YHT) setlerinin bakım ve onarım süreçlerinde görev yapacak teknik elemanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin en iyi duruma getirilmesi sağlanacak.

PROJE 193 BİN 661 EURO HİBE ALACAK

TCDD Taşımacılık AŞ koordinatörlüğünde hazırlanan proje, 2020 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında Ulusal Ajansa sunuldu. Proje, 239 teklif arasından seçilen 30 proje arasına girerek, Avrupa Birliği'nden 193 bin 661 euro hibe almaya hak kazandı.

Projenin ortakları Almanya'dan TREX Froehlich und Wachsmann GbR, İngiltere'den UK-Certified Knowledge Association, Fransa'dan CERTIFER SA ve Türkiye'den Demiryolu Mühendisleri Derneği ile Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacak.

"YHT SETLERİNİ İŞLETECEK İNSAN KAYNAĞINA İHTİYAÇ ARTACAK"

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, 2003'ten bu yana demir yolu öncelikli yatırımlar sonucu Türkiye'nin dünyada sayılı YHT işletmecisi ülkelerden biri olduğunu söyledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liderliğinde devam eden yüksek hızlı ve hızlı demir yolu projeleriyle 12 bin 803 kilometre olan demir yolu uzunluğunun, 2023'te 16 bin 675 kilometreye ulaşacağını belirten Pezük, halen 1.213 kilometrelik YHT hattıyla nüfusun yüzde 42'sine verilen hizmet ülke geneline yayılırken hem YHT setine hem de bu setleri işletecek insan kaynağına ihtiyacın artacağını bildirdi.

"TEKNİK ELEMANLAR AVRUPA'DAKİ EŞDEĞERLERİ GİBİ EĞİTİLECEK"

Pezük, Türkiye'nin demir yolu ağının, entegrasyon içinde bulunduğu Avrupa Birliği ulusal demir yolu sistemlerinin karşılıklı işletilebilirlik (TSI) kural ve ilkeleri doğrultusunda çalıştırılmasının hedeflendiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu hedef doğrultusunda başlatılan High-Speed MAPDaR Projesi ile YHT setlerinin bakım ve onarım süreçlerinde görev yapacak teknik elemanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin en iyi duruma getirilmesi, kalite güvencesi temelinde Avrupa'daki eşdeğerleri gibi eğitilmesi ve belgelendirilmesi sağlanacak. Aynı zamanda YHT işletmeciliğinin kalitesinden ve güvenliğinden sorumlu YHT seti bakımcısı mesleği hem ulusal hem uluslararası meslek standardına kavuşturulacak."





"PROJENİN 36 AYDA TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Projenin, hizmet kalitesinin artmasına, güvenli bakım süreçlerinin oluşmasına ve emniyetli YHT işletmeciliğine doğrudan etkisi olacağını anlatan Pezük, projenin, AB 2020 hedeflerinden olan hayat boyu öğrenme ve hareketliliğin gerçekleştirilmesi, eğitim ve öğretimin kalite ve verimliliğinin artırılması, yaratıcılık, yenilikçiliğin teşvik edilmesi, sosyal içermeyi ve istihdam edilebilirliğin artırılması konularını da kapsadığını kaydetti.