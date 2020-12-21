Yılbaşının simgelerinden, sadece aralık aylarında satışa sunulan ve "yılbaşı çiçeği" olarak da bilinen kokinalar bu yıl daha çok rağbet görüyor.

Yeni yıl yaklaştıkça köşe başındaki çiçekçilerin tezgahlarında kırmızı yeşil renkleriyle çok farklı bir çiçek bize göz kırpar. Bazıları bu çiçek olmadan yeni yıla girmeyecek kadar alışkındır, satın almaya.

Her sene aralık ayı boyunca satılan kırmızı tomurcuklu kokina, yılbaşı yaklaşınca yılbaşını evde geçireceklerce daha çok talep görüyor.

“SİLCAN" ADLI KIRMIZI BİTKİ

Yeşil yapraklar arasına "silcan" adlı kırmızı bitkinin iplerle bağlanmasıyla hazırlanan kokina, genellikle kapı süslemeleri, vitrinler ve sofralarda kullanılıyor.

"TAVŞAN MEYVESİ"

Bursa'da çiçekçilik yapan Haldun Cenik, kokinanın dağlarda yetişen ve "tavşan meyvesi" olarak bilinen bitki ile farklı yeşil bir bitkinin iple bağlanmasıyla hazırlandığını söyledi.

Yılbaşı çiçeği kokina tezgahlarda yerini aldı VİDEO

DEMETİNİN FİYATI 30 LİRA

Ürünün, demet halinde satışa sunulduğunu belirten Cenik, "Genelde yılbaşında alınıyor. Aralık ayında çıkmaya başlıyor ve ocak ayına kadar devam ediyor. İçinde 6 kokina var. Demetinin fiyatı 30 liradan başlıyor. Bu çiçek, demet olduğu için farklı farklı konseptler, aranjmanlar yapabiliyoruz." diye konuştu.

"BUGÜNLERDE YOK SATIYOR"

Cenik, aralık ayı geldiğinde kokinaya talebin arttığını vurguladı.

Bugünlerde kokinanın neredeyse yok sattığını dile getiren Cenik, "Şu anda elimizde az sayıda kokina kaldı. Pandemi sürecinde olduğumuz için insanlar evlerinde daha fazla vakit geçiriyor ve çiçek görmek istiyorlar." dedi.

“EVİMİZİ GÜZELLEŞTİRDİĞİMİZ GİBİ GÜZEL BİR ADIM OLSUN”

Müşterilerden Hasan Taç da kokinayı internette gördüğünü ve görselliğinin hoşuna gittiğini anlattı.

Hem eşine götürmek için aldığını hem de evde güzel bir görüntü oluşturmasını istediğini belirten Taç, "Yılbaşı geliyor. Yeni bir yıla giriyoruz. Evimizi güzelleştirdiğimiz gibi güzel bir adım olsun. 2021 yılı herkes için güzel bir başlangıç olsun inşallah." ifadelerini kullandı.