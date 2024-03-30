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Yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,91 arttı! Brent petrolün varil fiyatı: 87 dolar

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,91 arttı! Brent petrolün varil fiyatı: 87 dolar Emtialar arasında yakından takip edilen verilerinden birisi de Brent petrolün varil fiyatı oluyor. Uzmanlara göre, Rusya'daki petrol rafinerilerini vurması ile birlikte bazı rafinerilerin üretimi kısmen durdurmak zorunda kalmasının fiyatları etkilediği dile getiriliyor.