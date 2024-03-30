Yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,91 arttı! Brent petrolün varil fiyatı: 87 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da yaşanan karışıklıklar ve Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle artan arz endişeleriyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,91 artış kaydetti.
Yılın başında 76,86 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı, ocakta yüzde 4,6 artarak 80,42 dolara, şubatta yüzde 1,65 artışla 81,75 dolara çıktı.
Fiyatlar, mart ayında Kasım 2023'ten beri en yüksek seviye olan 87,1 doları test etti ve ayın tamamında yüzde 6,16 artışla 86,79 dolara yükseldi.
Yılın ilk 3 ayında yüzde 12,91 değer kazandı
Böylece Brent petrolün varili, yılın ilk 3 ayında yüzde 12,91 değer kazanmış oldu.
Batı Teksas türü ham petrol yüzde 15,87 arttı
Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da ilk çeyrekte yüzde 15,87 artış gösterdi.
Rusya'nın rafine petrol ürünü ihraç etme kapasitesi azalabilir
ABD merkezli enerji enformasyon şirketi Energy Intelligence Group'un Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Rusya'daki petrol rafinerilerini vurmasının ardından bazı rafinerilerin üretimi kısmen durdurmak zorunda kaldığını, bu sebeple ülkenin rafine petrol ürünü ihraç etme kapasitesinin azalabileceğini söyledi.
JPMorgan'ın Rusya petrol üretimi öngörüsü
Öte yandan, ABD'li yatırım bankası JPMorgan'ın analistleri, Rusya'nın ikinci çeyrekte petrol üretimini günde 471 bin varil daha azaltma kararı almasının ardından Brent petrol fiyatlarının bu yıl 100 doları test edebileceğini öngörüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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