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- Yılın ilk enflasyon raporu 27 Ocak'ta açıklanıyor
Yılın ilk enflasyon raporu 27 Ocak'ta açıklanıyor
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk Enflasyon Raporu 27 Ocak'ta Ankara'da kamuoyuna sunulacak.
- AA
- 21.01.2022 - 10:53
- Güncelleme : 21.01.2022 - 11:08
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla 27 Ocak'ta Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenliyor.
TOPLANTI ANKARA'DA GERÇEKLEŞECEK
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumuyla başlayacak.
AÇIKLAMANIN ARDINDAN GAZETECİLERİN SORULARI YANITLANACAK
Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.
TOPLANTI CANLI YAYINLANACAK
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.