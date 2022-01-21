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    Yılın ilk enflasyon raporu 27 Ocak'ta açıklanıyor

    TCMB'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk Enflasyon Raporu 27 Ocak'ta Ankara'da kamuoyuna sunulacak.
    • AA
    • 21.01.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 11:08
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    Yılın ilk enflasyon raporu 27 Ocak'ta açıklanıyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla 27 Ocak'ta Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenliyor.

    TOPLANTI ANKARA'DA GERÇEKLEŞECEK

    TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumuyla başlayacak.

    AÇIKLAMANIN ARDINDAN GAZETECİLERİN SORULARI YANITLANACAK

    Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

    Enflasyon raporu

    TOPLANTI CANLI YAYINLANACAK

    Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.


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