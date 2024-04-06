Yılın ilk ve en uzun tatili başladı! Kapadokya'da doluluk oranı yüzde 90’ı geçti Uzun süren bayram tatili nedeniyle Türkiye'de tatil sezonu bu yıl erken başladı. rezervasyonların artığı turizm bölgelerinden birisi de Kapadokya oldu. Bölgedeki turizmciler misafirlerin rezervasyonunu son dakikaya bırakmamasını istiyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bayram tatili süresi 9 güne çıkmasıyla birlikte Türkiye genelinde rezervasyonlar yükseldi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde ise Ramazan Bayramı öncesi otellerin doluluk oranları yüzde 90‘ı geçti.

UNESCO Kültürel ve Doğal Miras listesinde yer alan, peribacaları, ilginç kaya oluşumları, birbirinden güzel vadileri, yer altı ve yer üstü kaya şehirleri ile Kapadokya, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

"Kapadokya’da adeta bayram coşkusu yaşanıyor"

Turizmci Mehmet Dinler, bayram tatili nedeniyle bölgede yaşanan dolulukla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasından sonra Kapadokya’da adeta bayram coşkusu yaşanıyor. Tatile çıkacak vatandaşlarımız da 9 günlük tatili fırsat bildiler. Böylece iki günlük, üç günlük, dört günlük Kapadokya programı yaparak esneklik kazandılar. Gerek bayramdan önce, gerek bayramda, gerekse bayramdan sonra Kapadokya tatili için talepler arttı.

"Doluluk oranı yüzde 90-95’leri geçti"

Şu anda konaklama işletmelerinde doluluk oranı yüzde 90 -95’leri geçti. Tatile çıkmak isteyen misafirlerimiz lütfen rezervasyonu son dakikaya bırakmasınlar. Kapadokya’da bayram çok güzel.

"Şu anda çok daha az olsa odamız mevcut"

Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Teyfik Ölmez de şu bilgileri paylaştı:

Yılın en uzun tatili, hatta ilk ve en uzun tatili diyebiliriz. Ramazan Bayramı ile beraber Kapadokya’ya çok ciddi bir talep var. Kapadokya’da doluluk oranları şu anda yüzde 90’larda. Birçok otelden artık odaların kalmadığı duyuluyor. Fakat çok daha az olsa odamız mevcut. Kapadokya’yı düşünen tatilciler ellerini çabuk tutsunlar. Kapadokya bayramda tamamen dolu olacak diye düşünüyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)