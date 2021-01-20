Yılın ilk yurt dışı tahvil ihracı rekor taleple tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yılın ilk yurt dışı tahvil ihracı başarıyla sonuçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, yatırımcı talebinin tarihi seviyede gerçekleştiği yılın ilk yurt dışı tahvil ihracıyla uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3 milyar 500 bin dolarlık finansman sağlandı.

Dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli gerçekleştirilen çift dilim tahvil ihracında, uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3 milyar 500 milyon dolarlık finansman elde edildi.

TAHVİLİN KUPON ORANI GETİRİSİ

Ocak 2026 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,75, getiri oranı yüzde 4,90 düzeyinde gerçekleşti. Haziran 2031 vadeli tahvilin ise kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı yüzde 5,95 oldu.

Toplam yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleştirilen ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebi olarak kayıtlara geçti.

Tahvil dilimlerine toplamda 300'den fazla yatırımcı, 15 milyar doların üzerinde talep gösterdi. Tahvilin yüzde 35'i İngiltere, yüzde 33'ü ABD, yüzde 16'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10'u Türkiye ve yüzde 6'sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

"MALİYETLERİN DAHA ÖNCEKİLERE KIYASLA GERİLEMİŞ OLMASI POZİTİF"

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek, Hazine'nin 2021 için daha önce açıkladığı dış finansman rakamı olan 10 milyar doların yüzde 30'unu dün yaptığı ihalelerde borçlanarak önemli bir eşiği geçtiğini söyledi.

Gödek, gelen 5 kat talep ve yatırımcı bazında kırılan rekorun, geçen yılın kasım ayının ikinci yarısında olumlu anlamda terse dönen yabancı girişinin ve güvendeki toparlanmanın teyidi konumunda olduğunu vurguladı.

"BU YIL PLANLANAN EUROBOND İHRACININ YAKLAŞIK 3'TE 1'İ TEK SEFERDE GERÇEKLEŞMİŞ OLDU"

Albaraka Türk Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Müdürü Ömer Emeç de Hazine'nin gerçekleştirdiği yılın ilk eurobond ihraçlarının çok ciddi teveccüh gördüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 5 katı talep gelirken, bu yıl planlanan eurobond ihracının yaklaşık 3'te 1'i tek seferde gerçekleşmiş oldu. Geçen yılın genelini göz önüne aldığımızda; bu ihraçta böylesine yüksek bir talep görmek ülkemize duyulan güvendeki gelişmeyi görmek adına oldukça sevindirici. Aynı şekilde yatırımcı güvenindeki bu artış, risk priminde ve dolayısıyla borçlanma maliyetlerinde düşüş olarak yansıyor. Nitekim bu ihraçlar da maliyet olarak geçtiğimiz yılbaşından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti."

"HEDEFLENEN BORÇLANMA GERÇEKLEŞMİŞ GÖZÜKÜYOR"

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge ise Hazine'nin geçen yıllarda yaklaşık 8 milyar 750 milyon dolarlık borçlanması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk ayda bu rakamda bir tahvil ihracı gerçekleştirmesi olumludur. Oluşan faiz çok düşük değil. Sonuçta, risk primi göstergesi CDS'ler aşağı geldi. Şunu unutmayalım; ocak ayı içerisinde ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir hareket oldu. Bundan dolayı oluşan faizi bir önceki ihraç ile kıyasladığımızda hemen hemen aynı seviyede gerçekleşti. Bunun sebebi dediğim gibi Türkiye'ye ve MENA'ya bakış açısındaki negatiflikten kaynaklı değil. Bir miktar yukarı giden ABD tahvil faizlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum."

İHRACDAN YETKİLİ KURUMLAR

Bakanlığın 2021 dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirdiği yılın ilk tahvil ihracı için Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan yetkilendirildi.

