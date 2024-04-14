Yılmaz Tunç: E-tebligat ile 7 bin 470 ton kağıt tasarrufu sağlandı Kamu kurumlarının kendi aralarındaki bilgilendirmelerde ve vatandaşa bildirimde kullandığı tebligatlar artık çoğunlukla dijital ortamda yapılıyor. Böylece büyük bir kağıt tasarrufu sağlanıyor. Adalet Bakanlığı de yargısal süreçlerin hızlandırılması amacıyla bu uygulamayı en fazla kullanan kurumların başında geliyor.

DHA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugüne kadar 213 milyon 429 bin 761 adet e-Tebligat gönderildiğini, bu kapsamda 7 milyar 136 milyon 589 bin TL kamu kaynağı, 7 bin 470 ton ise kağıt tasarrufu sağlandığını açıkladı.

Tunç ayrıca yaptığı açıklamada, çevreci uygulama sayesinde 126 bin 990 ağacın kesilmekten kurtarıldığını bildirdi.

"Yargısal süreçleri hızlandırılıyor"

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı tarafından yargısal süreçlerin hızlandırılması amacıyla başlatılan uygulamalardan birisinin de e-Tebligat olduğunu kaydetti.

"Yargıda Dijital Dönüşüm"

"Yargıda Dijital Dönüşüm"ün bir parçası olan uygulamanın, 2015 yılında ihtiyari olarak kullanımına başlandığını aktaran Bakan Tunç, e-Tebligat'ın 2019 yılından itibaren bazı kurum ve kuruluşlar yönünden zorunlu hale getirildiğini belirtti.

Kağıt tasarrufu ve doğanın korunması amaçlanıyor

Kağıt tasarrufu ve doğanın korunmasına yardımcı olan e-Tebligat sayesinde 2015 yılından bu yana 7 milyar 136 milyon 589 bin lira tasarruf sağlandığını vurgulayan Adalet Bakanı Tunç, şu bilgileri verdi:

Bugüne kadar sistem sayesinde 213 milyon 429 bin 761 adet e-Tebligat gönderildi. Bu kapsamda 7 milyar 136 milyon 589 bin TL kamu kaynağı, 7 bin 470 ton ise kağıt tasarrufu sağlandı. Çevreci uygulama sayesinde 126 bin 990 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

E-tebligat uygulaması, 2019'dan itibaren zorunlu

Adalet Bakanlığı tarafından yargıda teknolojinin daha etkin kullanılması hedefi ile 2015'te hizmete sunulan e-Tebligat uygulaması, 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, noterler, avukatlar, ara bulucu ve bilirkişiler için zorunlu hale getirildi.

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

e-Tebligat sayesinde zaman kaybı engelleniyor

Yargılama sürecinin kısaltılması ve tebligat aşamasının hızlı bir şekilde yapılması amacıyla uygulamaya geçirilen e-Tebligat sayesinde zaman kaybı engelleniyor. Bu uygulama ile kimi zaman haftalar alan tebligat süreçleri anlık olarak tamamlanır hale geldi.

Başvurular PTT'ye

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular ise PTT'ye yapılıyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabına elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda yapılmış sayılıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından e-Tebligatın yaygınlaştırılması için çalışmalar sürerken, bu uygulamanın yurt dışında yaşayan vatandaşları da kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)