Yoksulluk sınırı 10 bin liranın üzerinde

Türk-İş, ekim ayını baz alan 4 kişilik ailenin açlık sınırı, yoksulluk sınırı ve bekar bir çalışanın yaşama maliyetini açıkladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), ekim ayında açlık sınırını 3 bin 90 lira 20 kuruş ve yoksulluk sınırını ise 10 bin 75 lira 58 kuruş olarak belirledi.

4 KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 3 BİN 93LİRA

Türk-İş araştırmasının Ekim 2021 ayı sonucuna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3 bin 93 lira 20 kuruş oldu.

YOKSULLUK SINIRI 10 BİN 75 LİRA

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 10 bin 75,58 lira olarak belirlendi. böylece yoksulluk sınırı 10 bin liranın üzerine çıktı.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 3 BİN 771 LİRA

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3 bin 771 lira 96 kuruş oldu.

ANKARA'DA GIDA FİYATLARI

Türk-İş'in yaptığı çalışmaya göre Ankara'da gıda fiyatları ekim ayında aylık yüzde 1,45, yıllık yüzde 24,61 arttı.