Yolcu kapasitesi artınca yolcu otobüslerinde bilet ucuzladı

Koronavirüs nedeniyle yolcu otobüslerinde uygulanan kapasite sınırının kalkmasıyla birlikte artan bilet fiyatları da normale döndü. Yetkililer mayıs ayına kadar biletlere zam yapılmayacağını söylüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, konu ile ilgili olarak “Sektörde her yıl mayısta bilet fiyatlarında düzenleme yapılıyor. Buna karşın bu yıl da bazı firmalarımız fiyat artışı yapmayı düşünmüyor." şeklinde açıklama yaptı.

Yıldırım, "Son olarak İçişleri Bakanlığının 8 Mart'ta yayınladığı genelgeyle 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki taşımacılık faaliyetlerinde kapasite kısıtlaması kaldırıldı." diye konuştu.

YOLCULAR OTOBÜSLERE HES KODU İLE ALINIYOR

Yolcuların otobüse HES koduyla alındığına işaret eden Yıldırım, otobüslerde yolcular için dezenfektan ve maske bulundurulduğunu, maske kullanımının denetlendiğini, personelin her seferde ateş ölçümünün yapıldığını, ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'ndeki tüm tedbirlerin uygulandığını dile getirdi.

"BİLET FİYATLARINDA MAYISA KADAR ARTIŞ YOK"

Daha önce bilet fiyatlarını artırdığını anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu: "Kapasite sınırlamasının kaldırılmasını müteakip bilet fiyatları da salgın öncesi rakamlara düşürüldü. Mayısa kadar otobüs bileti fiyatlarında artış söz konusu değil. Sektörde her yıl mayısta bilet fiyatlarında düzenleme yapılıyor. Buna karşın bu yıl da bazı firmalarımız mayısta fiyat artışı yapmayı düşünmüyor."