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Yolcular seyahat belgeleriyle İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek
İGA, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısmi kapanma kararı nedeniyle uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayabileceklerini bildirdi.
- AA
- 14.04.2021 - 10:26
- Güncelleme : 14.04.2021 - 10:32
Koronavirüs salgını nedeni ile uygulanan kısıtlama saatleri içinde seferleri olanların seyahatlerini yapabileceklerine dair açıklama geldi.
İGA'nın (İstanbul Grand Airport) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugünden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında kısmi kapanmanın gerçekleştirileceği belirtildi.
YOLCULARIN SEYAHAT BELGELERİNİ İBRAZ ETMELERİ YETERLİ OLACAK
Açıklamada, "Kısmi kapanma sürecinde yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek, havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler. Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz." denildi.