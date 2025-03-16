Yozgat'ta tarım, Sera Organize Tarım Bölgesi ile büyüyor

AA

Yozgat, Türkiye'nin jeotermal enerjiye sahip kentlerinden biri.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat'ın bu potansiyelini değerlendirmek için bir süredir çalıştıklarını ifade etti.

"SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ PROJESİ HAZIRLANIYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Yerköy ilçesine jeotermal kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) kurulması için proje hazırlandığını hatırlatan Yumaklı, bölgenin kuruluş protokolünün onaylanarak tüzel kişilik kazandığı bilgisini verdi.

YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER KATMA DEĞER KAZANACAK

Sera OTB'nin 1125 dekar alanda faaliyet göstereceğini aktaran Yumaklı, burada fide, sebze ve meyve üretiminin yapılacağını, ürünlerin işlenip paketleneceğini ve depolanarak katma değer kazanacağını vurguladı.

"1.500 KİŞİLİK İSTİHDAM OLUŞACAK, 1,2 MİLYAR KATKI SAĞLANACAK"

Yumaklı, OTB'de biokütle tesisi, eğitim ve araştırma, güneş enerjisi santrali ve atık yönetim alanları gibi donatıların yer alacağına dikkati çekerek, "En az 30 adet 25 dekar büyüklüğünde teknolojik serada yıllık 30 bin ton sebze ve meyve üretimi gerçekleştirilecek. Bölgede en az yüzde 75'i kadın olmak üzere 1.500 kişilik istihdam sağlanacak. Projemiz tamamen faaliyete geçtiğinde ekonomiye yıllık 1,2 milyar lira katkı verecek." değerlendirmesinde bulundu.

"OTB'LERE YATIRIMLAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yozgat Yerköy Jeotermal Kaynaklı Sera OTB'de modern tarımsal üretim yöntemlerinin uygulanacağını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti: