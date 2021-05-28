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- Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı artıyor
Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı artıyor
- AA & Ensonhaber
- 28.05.2021 - 13:05
- Güncelleme : 28.05.2021 - 13:55
Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 109,2, ithalat yüzde 61,1 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı ise yüzde 3,1 oldu.
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor.
Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 olarak açıklandı.
Ocak-Nisan döneminde" ISIC Rev.4"e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu. Ocak-nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.
İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI
Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,8; yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,2 oldu.
Ocak-nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,8 oldu, Ocak-nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13'ü gösterdi.