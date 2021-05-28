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Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı artıyor

Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı artıyor

Yüksek teknolojili ürünler Türkiye'nin yeni yol haritalarından biri olarak dikkat çekerken, ihracattaki payının artması bu yolda ileriye gidildiğinin göstergelerinden birisi olarak kabul ediliyor.