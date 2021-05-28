Euro
10.4394
0.49%
Dolar
8.5719
0.87%
Altın
522.04
0.73%
Borsa
1.418
0.23%
Bitcoin
309.745
-6.87%
EXEN Coin
37.93
4.49%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı artıyor

    Yüksek teknolojili ürünler Türkiye'nin yeni yol haritalarından biri olarak dikkat çekerken, ihracattaki payının artması bu yolda ileriye gidildiğinin göstergelerinden birisi olarak kabul ediliyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.05.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı artıyor

    Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 109,2, ithalat yüzde 61,1 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı ise yüzde 3,1 oldu.

    Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor.

    Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 olarak açıklandı.

    Ocak-Nisan döneminde" ISIC Rev.4"e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu. Ocak-nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.

    Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı artıyor #1

    İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI

    Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,8; yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,2 oldu.

    Ocak-nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,8 oldu, Ocak-nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13'ü gösterdi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir