Bir zamanlar kadınların iş olanağı bulamadığı Hakkari ilinin Yüksekova ilçesinde, şimdi tekstil atölyelerinde çalışanların çoğu kadın.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Soner İşleyen tarafından kurulan ve 100 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasında, kadınların emekleriyle üretilen ürünler dünyanın her yerine ihraç ediliyor.

İlçenin kurulan tekstil fabrikasında kadınlar tarafından yapılan maske ve elbiseler, Türkiye başta olmak üzere Amerika, Almanya, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa gibi birçok ülkeye gönderiliyor.

Yüksekova'da tekstil kadınlara emanet VİDEO

“KADINLARIN EKMEK KAPISI”

Fabrikada paket şefliği yapan Hülya Arslan, açılan fabrikanın kadınlar için ekmek kapısı olduğunu belirterek, “Burada çalışan 60 kadın önce hiçbir yerde çalışamıyordu. Fabrika kadınların ilgi odağı oldu. Böyle bir iş olanağının olması bizi mutlu etti. Şu an yaptıklarımız dünyanın tüm ülkelerine gönderiliyor. Kadınlarımız burada kendi ayaklarının üzerinde duruyorlar. Eskiden kadınlarımız Yüksekova’da iş olanağı bulamıyorlardı. Şimdi çalışan kadınlar çoğaldı ve özgüvenleri oluştu. Tüm kadınların 8 Mart Günü'nü kutluyorum.” dedi.

“KADININ YAPMAYACAĞI İŞ YOK”

Yüksekova’dan dünyaya ihracat yaptıklarını dile getiren Nergiz İşleyen, “Öncelikle 8 Mart nedeniyle tüm dünya kadınlarının gününü kutluyorum. Biz burada tüm dünyaya ihracat yapıyoruz. Amerika, Almanya, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa gibi ülkelere ihracat yapıyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Biz İşleyen Tekstil Fabrikasında toplam 60 kadın çalışıyoruz.

"HİÇBİR ŞEY BİLMEDEN İŞE BAŞLADIK, BURADA ÖĞRENDİK"

Biz hiçbir şey bilmeden geldik buraya, şimdi ellerimizle yaptıklarımızı dünyanın tüm ülkelerine gönderiyoruz. Şunu öğrendik, kadınlar istediği her şeyin üstesinde gelir ve yapar. Biz burada meslekler öğrendik.” ifadelerini kullandı.