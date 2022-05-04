Yunanistan, Dedeağaç’a yüzer LNG depolama projesi başlattı

Yunanistan, enerji arzında güvenlik gerekçesiyle Dedeağaç’ta yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi projesinin açılışını yaptı.

Ukrayna ile savaşa giren Rusya'nın enerji konusunda güçlü olması ve Avrupa'nın bu ülkeye bağımlı kalması nedeni ile alternatif çıkış yolları aranıyor. Doğalgaz arama adımlarından biri de Yunanistan'dan geldi.

Yunanistan, Dedeağaç'ta yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) projesini başlattı.

Açılış törenine geniş katılım

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski katıldı.

"Rus doğalgaz kaynaklarına alternatif"

Charles, projeyi Avrupa'nın enerji bağımsızlığı için yeni bir adım olarak değerlendirerek, "Bu yeni sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali, doğalgaz kaynaklarımızın çeşitlendirilmesine, enerji altyapımızın güçlendirilmesine ve Rusya'nın fosil yakıtlarından kademeli olarak bağımsızlaşmamıza katkı sağlayacak." diye konuştu.

Rusya'nın doğalgaz konusundaki şantajları için bir adım

Projenin Rus doğalgaz kaynaklarına alternatif oluşturabileceğini savunan Miçotakis, "Moskova'nın doğalgaz konusundaki son şantajları, bu iş birliğini sadece gerekli değil aynı zamanda acil de kılıyor." dedi.

Hedef ucuz ve çevre dostu enerji kaynaklarına geçiş

AA'nın haberine göre, Miçotakis, doğalgazın gelecek yıllarda devam edecek önemine rağmen asıl hedefin ucuz ve çevre dostu enerji kaynaklarına geçiş olduğunu kaydetti.

Petkov da "Doğalgaz, enerji, boru hatları, kara yolları ve demir yollarına ilişkin bölgedeki tüm stratejik altyapı çalışmaları tamamlandığında, hep birlikte daha çok başarı sağlayabiliriz." diye konuştu.

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin önemine değinen Kovaçevski, "Bu, enerji arzında güvenlik anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Vucic de "Daha yüksek miktarlarda doğalgaz almaya hazır olacağız." dedi.

Projenin 2023 sonunda tamamlanması hedefleniyor

Dedeağaç Limanı'nın 17,6 kilometre güneybatısında demirleyecek LNG depolama ve gazlaştırma yüzer terminalinin 153 bin 500 metre küplük kapasiteye sahip olması ve ulusal gaz iletim sistemine yıllık yaklaşık 5,5 milyar metre küp tedarik sağlaması bekleniyor.

363.7 milyon euroluk proje

Yunanistan'ın 363 milyon 700 bin euroluk bütçeye sahip projesinin 2023 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.