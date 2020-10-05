Yunanistan ekonomisinin 2020'de yüzde 8,2 küçülmesi bekleniyor

Hazırlanan bütçe taslağına göre, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile Yunanistan'da ekonomi bu yıl yüzde 8,2 küçülecek.

Yunanistan'da hükümetin gelecek yıla ilişkin hazırladığı bütçe taslağı, GSYH'nin, koronavirüs nedeniyle bu yıl yüzde 8,2 azalması, gelecek yıl ise yüzde 7,5 artmasını öngörüyor.

BEKLENTİLER EKONOMİNİN KÜÇÜLECEĞİ YÖNÜNDE

Ülkede kamu borcunun bu yılın sonunda 337 milyar euro ile GSYH'ye oranının yüzde 197,4'e ulaşması; 2021'de ise 342 milyar euroya yükselerek ekonomideki genişlemeden dolayı GSYH'ye oranının yüzde 184,7'ye inmesi bekleniyor.

YUNANİSTAN'DA İŞSİZLİK ORANI BU YIL YÜZDE 18,6'YA ULAŞACAK

Bütçe açığının bu yıl GSYH'nin yüzde 6,2'sine denk gelmesi, gelecek yıl ise yüzde 1'e gerilemesi öngörülürken, işsizlik oranının bu yıl yüzde 18,6'ya ulaşabileceği, gelecek yıl ise ekonomik büyümeyle yüzde 16,5'e düşeceğinin öngörüldüğü dile getirildi.

YUNANİSTAN BU YIL TURİZMDEN GEREKLİ GELİRİ ELDE EDEMEDİ

Yunanistan'ın turizm gelirleri,koronavirüs saygınından kaynaklanan seyahat kısıtlamaları ile düşük kaldı.

Yunanistan'da ekonomi, koronavirüs turizm gelirlerini olumsuz etkilemesi sonucu bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 14 küçülerek resesyonda kalmaya devam etmişti.

ÜLKE, YAKIN GEÇMİŞTE ÜST ÜSTE EKONOMİK KRİZLER YAŞADI

Yunanistan, sağlanan ucuz kredilerle özel tüketim ve kamu harcamalarının artması, cari açığın da tavan yapması sonucu 2010'da iflasın eşiğine gelmiş, 2010-2018'de Euro Bölgesi'ni sarsan borç krizinde ekonomik çıktısının yüzde 25'ini kaybetmişti. Ülke, kemer sıkma politikaları karşılığında IMF ve AB ile 3 kurtarma paketi imzalamak zorunda kalmıştı.

BORCUN GSYH'YE ORANINDA, HALA EN YÜKSEK ÜLKELER ARASINDA

Yunanistan, 8 yıl süren kurtarma programının 20 Ağustos 2018'de sona ermesine rağmen kamu borçlarının GSYH'ye oranında hala en yüksek ülkeler arasında yer alıyor.

IMF, YUNANİSTAN’IN BORÇLARINI ÖDEME KAPASİTESİNİN TEHLİKEYE GİREBİLECEĞİNİ DİLE GETİRDİ

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), geçen hafta yaptığı açıklamada, olumsuz risklerin ortaya çıkması halinde Yunanistan'ın borçlarını ödeme kapasitesinin tehlikeye girebileceğini, bu durumun da Avrupalı ortaklarından daha fazla destek alması anlamına geleceğini belirtmişti.

“AVRUPALI ORTAKLARDAN DAHA FAZLA DESTEK GEREKİYOR”

Yunanistan'ın orta vadeli kamu borcu geri ödeme kapasitesinin yeterli olmaya devam ettiği bildirilen IMF açıklamasında, "Önemli olumsuz riskler ortaya çıkarsa kamunun borçlarını geri ödeme kapasitesi tehlikeye girebilir. Bu da güçlü bir döngüsel mali düzenleme veya Avrupalı ortaklardan daha fazla destek gerektirir." yorumunda bulunmuştu.