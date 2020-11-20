Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

TÜİK ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 37,69, aylık yüzde 4,62 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,62, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,69 ve on 12 ortalamalara göre yüzde 17,38 rakamına ulaştı.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 37,64 YÜKSELDİ

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 40,27, imalatta yüzde 37,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 37,40, dayanıklı tüketim malında yüzde 48,52, dayanıksız tüketim malında yüzde 36,04 artış, enerjide yüzde 20,09 azalış, sermaye malında yüzde 42,07 arttı.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 4,61 ARTIŞ GÖSTERDİ

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 5,16, imalatta yüzde 4,61 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 4,83, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,69, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,41, enerjide yüzde 4,78, sermaye malında yüzde 3,93 artış oldu.

YILLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 20,09 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 20,09 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 62,08, metal cevherleri yüzde 45,48, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 42,80 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 2,40 İLE AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE YAŞANDI

YD-ÜFE sektörlerinden ağaç ve mantar ürünlerinde (mobilya hariç) yüzde 2,40, tütün ürünlerinde yüzde 2,51, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 2,64 artış gerçekleşti. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 9,45, diğer mamul eşyalar yüzde 5,87, ana metaller yüzde 5,85 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.