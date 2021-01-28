Yurt dışında yerleşik kişiler, 117.7 milyon dolarlık hisse senedi sattı

TCMB, düzenli aralıklarla yurt dışındaki yerleşik kişilerin hisse senedi stokuna ait hareketlerini yayınlıyor.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ocak haftasında net 117 milyon 700 bin dolarlık hisse senedi satarken, 26 milyon 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri ve 33 milyon 400 bin dolarlık DİBS aldı.

Yayınlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ocak haftasında net 117 milyon 700 bin dolarlık hisse senedi satarken, 26 milyon 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) ve 33 milyon 400 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

15 OCAK İTİBARIYLA HİSSE SENETLERİNDE GERİLEME YAŞANDI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Ocak itibarıyla 30 milyar 534 milyon 500 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 429 milyon 700 bin dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 981 milyon 200 bin dolardan 9 milyar 62 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 222 milyon 500 bin dolardan 248 milyon 900 bin dolara çıktı.