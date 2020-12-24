Yurt dışında yerleşik kişiler 244 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan verilere göre yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Aralık haftasında net 244 milyon dolarlık hisse senedi ve 1 milyar 661 milyon 800 bin dolarlık DİBS alırken, 4 milyon 600 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

TEMMUZ 2017'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin haftalık DİBS alışı, Temmuz 2017'den beri en yüksek seviyeye işaret etti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Aralık itibarıyla 25 milyar 207 milyon 700 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 26 milyar 426 milyon 700 bin dolara yükseldi.

DİBS STOKU ARTTI

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 6 milyar 248 milyon 600 bin dolardan 8 milyar 28 milyon 300 bin dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 4 milyon 600 bin dolarlık satışla 223 milyon 600 bin dolardan 219 milyon dolara geriledi.