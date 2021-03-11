Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku

TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Mart haftasında net 10 milyon 100 bin dolarlık hisse senedi ve 4 milyon 200 bin dolarlık şirket borçlanma senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Mart haftasında net 10 milyon 100 bin dolarlık hisse senedi ve 4 milyon 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 49 milyon 800 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

HİSSE SENEDİ STOKU

Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 Şubat itibarıyla 28 milyar 563 milyon 100 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 969 milyon 900 bin dolara yükseldi.

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ STOKU

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 10 milyar 254 milyon 200 bin dolardan 9 milyar 853 milyon 100 bin dolara düştü. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 267 milyon 600 bin dolardan 263 milyon 500 bin dolara indi.