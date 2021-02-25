Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku arttı

TCMB tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Şubat haftasında 122 milyon 800 bin dolarlık hisse senedi satarken, 194 milyon 500 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7 milyon 800 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

HİSSE SENEDİ STOKU

Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Şubat itibarıyla 31 milyar 19 milyon 600 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 378 milyon dolara yükseldi.

YURT DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN DİBS STOKU

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 10 milyar 249 milyon 900 bin dolardan 10 milyar 474 milyon 500 bin dolara çıktı.

YURT DIŞI YERLEŞİK KİŞİLERİN ŞBS STOKLARI

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 281 milyon 400 bin dolardan 289 milyon 200 bin dolara yükseldi.