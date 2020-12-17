Yurt dışında yerleşikler 41 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Yurt dışında yerleşikler 11 Aralık haftasında 41 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 207 milyon 700 bin dolar oldu.

Yurt dışında yerleşik kişiler, aynı haftada 99 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 4 milyon 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN HİSSE SENEDİ STOKLARI ARTTI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Aralık itibarıyla 24 milyar 931 milyon 7 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 207 milyon 700 bin dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 6 milyar 195 milyon dolardan 6 milyar 248 milyon 600 bin dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 4 milyon 500 bin dolarlık satışla 228 milyon 100 bin dolardan 223 milyon 600 bin dolara geriledi.