Yurt dışında yerleşikler hisse senedi stokları yayınlandı

TCMB tarafından yayınlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre yurt dışında yerleşikler 69 milyon 400 bin dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Ekim ile biten haftada net 69 milyon 400 bin dolarlık hisse senedi ve 13 milyon 700 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 155 milyon 300 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

HİSSE SENEDİ STOKU AZALDI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Ekim itibarıyla 21 milyar 352 milyon 200 bin dolar olan hisse senedi stoku, 15 Ekim'de 20 milyar 846 milyon 300 bin dolara geriledi.

DİBS STOKU AZALDI, ŞBS STOKU ARTTI

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 240 milyon dolardan 5 milyar 827 milyar 800 bin dolara inerken, ŞBS stokları ise 232 milyon 900 bin dolardan 239 milyon 300 bin dolara çıktı.