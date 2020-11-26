Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stokları arttı

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 194 milyon 200 bin dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Kasım haftasında net 389 milyon 700 bin dolarlık hisse senedi; 175 milyon 500 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7 milyon 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

HİSSE SENEDİ STOKU 25.2 MİLYAR DOLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Kasım itibarıyla 23 milyar 400 milyon 900 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 194 milyon 200 bin dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 803 milyon 800 bin dolardan 6 milyar 151 milyon 800 bin dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7 milyon 200 bin dolarlık alışla 232 milyon dolardan 239 milyon 200 bin dolara yükseldi.