Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 934 milyon 500 bin dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Aralık haftasında 22 milyon 900 bin dolarlık hisse senedi sattı. Ayrıca 2 milyon 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 91 milyon 400 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) de almış oldu.

STOKLARDA AZALMA YAŞANDI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Kasım itibarıyla 24 milyar 952 milyon 200 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 934 milyon 500 bin dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 6 milyar 114 milyon 100 bin dolardan 6 milyar 195 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 230 milyon 600 bin dolardan 228 milyon 100 bin dolara düştü