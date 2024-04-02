Yurt dışından getirilen cep telefonları için kayıtsız kullanım süresi uzatıldı

Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların beraberlerinde getirdiği cep telefonları ile ilgili bir karar açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.
Ofisin paylaşımında, işlemlerin e-Devlet üzerinde yapılabileceğini not düştü.
Yurt dışı telefon kayıt ücreti
Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.
Kayıtsız cihaz kullanım süreleri uzatıldı
Kurum'da yapılan duyuruda, "Yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın kayıtsız cihaz kullanım sürelerinin uzatılması hizmeti e-Devlet kapısında." denilerek şu açıklama gerçekleştirildi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini 30"ar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler.
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