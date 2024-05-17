Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonu için kritik düzenleme Yurt dışından telefon getirenlerin dikkat etmesi gereken yeni kurallar yürürlüğe girdi. Yurt dışından kendisine ait telefonun dışında ikinci bir telefon daha getirenlere, cihazı belirli şartlar altında tekrar geri verilmek üzere gümrükte tutulacak.

AA

Ticaret Bakanlığı tarafından, hediyelik eşya statüsünde veya beyana aykırı şekilde yolcu beraberinde yurda sokulmak istenen ikinci cep telefonlarının maktu vergileri ödenerek teslim edilmesi uygulaması kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı, muafiyet fazlası getirilen cep telefonlarının yurda girişinde vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilmesi amacıyla uygulamada değişiklik yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yolcu beraberinde yurda sokulmak istenilen eşyalar kapsamının, Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar kapsamında düzenlendiği belirtilerek, "GSM-cep telefonu"nun da liste kapsamında yer aldığı anımsatıldı.

Yeni düzenlemeye göre, ikinci telefonlar vergisi ödense bile yurda sokulamayacak.

"Yolcu beraberindeki cep telefonları vergiden muaf dolaşıma sokuluyor"

Cep telefonunun, yabancı misyon mensupları hariç, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılması kaydıyla, üç takvim yılında 1 adet getirilebildiğine işaret edilen açıklamada, bu cep telefonunun da yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulabildiği vurgulandı.

"Vergileri ödenmesi suretiyle dahi cep telefonu getirilmesi mümkün değil"

Açıklamada, bunun haricinde yolcu beraberinde hediyelik eşya statüsünde veya posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenmesi suretiyle dahi cep telefonu getirilmesinin mümkün olmadığının altı çizilerek, şöyle devam edildi:

"Tedbir alındı"

Kararın uygulanması esasında, yolcuların beraberindeki eşya statüsünde ve muafiyet limiti dışında beyanlarına aykırı olarak getirdikleri cep telefonunun gümrük vergilerinin iki kat olarak alınması ve eşyanın sahibine teslim edilmesi, bu durumda, 1 adet muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen telefonların getiren kişi veya üçüncü kişiler adına ulusal ağa tanıtılarak doğabilecek vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbir alındı.

"1 adet muafiyet sınırını aşanlar bildirilecek"

Bölge Müdürlüklerince, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna 1 adet muafiyet sınırını aşan telefonların kişi ve IMEI numaralarının bildirilmesi gerektiği hususu talimatlandırılmıştır.

"Bir adet cep telefonuna muafiyet tanınması uygulamasında değişiklik yok"

Açıklamada, alınan kararla ilgili şu bilgiler yer aldı:

Bununla birlikte yolcu beraberinde muafiyet fazlası olarak getirilen cep telefonunun, yolcu tarafından tekrar yurt dışına çıkışında teslim alınmak istenmesi halinde Gümrük Kanunu'nda belirtilen 3 aylık süre boyunca gümrük ambarlarında bekletilmesi ve süre içerisinde yolcunun tekrar yurt dışına çıkarken beraberinde teslim edilerek iade edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Daha önceki düzenlemede öne çıkanlar

Daha önceki düzenlemeyle de yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarılmıştı.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 tarihinde 31 bin 692 TL olarak ilan edilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)