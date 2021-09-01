Yurt içi piyasalar bugün büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar, artan enflasyon endişeleriyle karışık bir seyir izlerken, yurt içinde de bugün açıklanacak büyüme verisi merakla bekleniyor.

Enflasyon endişeleri, açıklanan son verilerle gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını nasıl şekillendireceğine yönelik belirsizlikleri artırıyor.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞLE KAPANDI

Yurt içinde, dün alıcılı seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,95 değer kazanarak 1.472,07 puan ile 5 ayın en yüksek kapanışını yaptı.

DOLAR/TL 11 HAZİRANDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Dolar/TL ise dün 8,2935 ile 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 8,3166'dan tamamladı.

MOODY'S, TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN 2021 YILI BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 5'TEN YÜZDE 6'YA YÜKSELTTİ

Dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra yayımlanan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltildi.

Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 6,2 ve 2022'de yüzde 4,5 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.

BORSA İSTANBUL'DA PARA GİRİŞİ İLE FİYATLAMALAR POZİTİF AYRIŞTI

Analistler, küresel pay piyasalarında makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve artan belirsizlikler sonrası yön arayışının sürdüğünü belirterek, Borsa İstanbul'da ise görece ucuz kalan fiyatlamalar nedeniyle para girişi ve pozitif ayrışmanın dikkati çektiğini söyledi.

İMALAT SANAYİ PMI BUGÜN AÇIKLANACAK

Bugün yurt içinde 2. çeyrek büyüme verisinin yanı sıra dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, ayrıca bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yöneticilerinin yatırımcı ve ekonomistlerle gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak haberlerin de takip edileceğine bildirdi.

İKİNCİ ÇEYREKTEKİ BÜYÜME BEKLENTİSİ: 21,8

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 21,8 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümüştü.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi PMI

10.00 Türkiye, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

10.55 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi PMI

15.15 ABD, ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat sanayi PMI