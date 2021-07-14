Yurt içi piyasalar Merkez Bankası faiz kararını bekliyor

Bugün yurt içi piyasalar, TCMB'nın Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı politika faizine odaklandı. Dünyada da Fed'in açıklamaları izlenecek.

Küresel piyasalarda gözler, ABD'de enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrilirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI PİYASANIN ODAĞINDA

Analistler, enflasyon verisinin ardından bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumun öneminin arttığını belirterek, verilecek mesajların piyasalarda oynaklığa neden olabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 92,8'e çıktı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,31, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 düşüş kaydetti.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,7 değer kaybederek 1,1772 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

BORSA İSTANBUL DEĞER KAYBETTİ

Yurt içinde, dün satıcılı seyrini devam ettiren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kaybederek günü 1.346,84 puandan tamamladı.

DOLAR/TL

Dolar/TL ise, dün 8,5840 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması ile toparladı ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,6258'den tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6360 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde de ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Euro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıktığını bildirdi.

BEKLENTİ FAİZİN DEĞİŞMEYECEĞİ YÖNÜNDE

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) değiştirmeyerek yüzde 19'da bırakmasını bekliyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, haziran ayı Tarım-ÜFE

12.00 Euro Bölgesi mayıs ayı sanayi üretimi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

15.30 ABD, haziran ayı ÜFE

19.00 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sunumu

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu