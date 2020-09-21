Yurt içi piyasalarda Merkez Bankası'nın mesajları belirleyici olacak

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başladı. Yurt içinde, perşembe günü gerçekleştirilecek Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu kararları takip edilecek.

Küresel piyasalarda, geçen hafta, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları takip edilirken, beklentiler dahilinde geçen toplantılar sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

POWELL VE LAGARDE’NİN KONUŞMALARI MERAKLA TAKİP EDİLECEK

Bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar ile Powell'ın yarından itibaren Senato'da gerçekleştireceği sunumların takip edileceğini bildirdi.

GEÇEN HAFTA ABD’DE AÇIKLANAN VERİLER EKONOMİYİ ISITTI

ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 4,8 puan artarak 78,9'a çıktı ve koronavirüs salgınının etkili olduğu nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ekonomideki toparlanma işaretlerine karşın New York borsasında, teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,88, S&P 500 endeksi yüzde 1,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,07 değer kaybetti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE DALGALANMA YAŞANDI

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün, Alphabet'in hisseleri yüzde 2'nin ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, haftalık bazda yüzde 0,56 gerileyen Nasdaq endeksi, düşüşünü 3. haftaya taşıdı.

FED BAŞKANININ SUNUMU KÜRESEL EKONOMİDE BELİRLEYİCİ ROL OYNAYACAK

Analistler, ABD'de bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunum ve açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminin görece zayıf olduğunu, teknoloji hisselerinin seyrinin küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

AVRUPA’DA İNGİLTERE MERKEZ BANKASININ YORUMU ETKİN OLDU

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği devam ederken, geçen haftanın en önemli gündemi, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) negatif faize geçiş sinyalini net bir şekilde vermesi oldu.

BoE'nin toplantısı sonrası piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken, cuma gümü sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kaybetti, euro/dolar paritesi ise yatay bir seyir izledi.

Azalan küresel risk iştahı ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 düşüş kaydetti.

ABD-ÇİN ARASINDA TİCARET SAVAŞLARI GERİ Mİ GELİYOR

Bugün, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri Asya borsalarında düşüşleri de beraberinde getirdi. haftanın ilk işlem gününde, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.