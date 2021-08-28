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    Yurt içinde gözler GSYH ve TÜFE verilerinde

    Pazartesi günü 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile tatil olan bu haftada gözler GSYH ve TÜFE verilerine çevrildi.
    • AA
    • 28.08.2021 - 10:26
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    Yurt içinde gözler GSYH ve TÜFE verilerinde

    Küresel piyasalar hareketli geçerken, yurt içinde de önümüzdeki hafta veri gündemi çok yoğun.

    BEKLENTİ BÜYÜMENİN DE ENFASYONUN DA ARTACAĞI YÖNÜNDE

    AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, 2. çeyrekte GSYH'nin yüzde 21,8 büyümesini beklerken, ağustos ayında TÜFE'nin yüzde 0,72 artacağını öngörüyor.

    BORSA İSTANBUL’DAKİ SEYİR YUKARI YÖNLÜ

    Analistler, BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin teknik açıdan önemli destek olduğunu aktararak, endeksin bu seviye üzerinde tutunmayı başardığını, bu durumun da yukarı yönlü trend açısından önem arz ettiğini bildirdi. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,94 artışla 1.458,23 puandan tamamladı.

    Yurt içinde gözler GSYH ve TÜFE verilerinde #1

    DOLAR/TL, HAFTALIK BAZDA YÜZDE 2,46 DEĞER KAYBETTİ

    Doların birçok para birimine karşı değer kaybettiği haftada dolar/TL, haftalık bazda yüzde 2,46 değer kaybıyla 8,3546'ya geriledi.

    PİYASALAR PAZARTESİ GÜNÜ KAPALI

    Gelecek hafta yurt içinde, salı dış ticaret dengesi, çarşamba büyüme ve imalat sanayi PMI ve cuma günü TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Piyasalar pazartesi günü 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kapalı olacak.

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