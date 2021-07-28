Yurt içinde ikamet eden 6 milyon 955 bin kişi seyahate çıktı

Yurt içinde ikamet eden 6 milyon 955 bin kişi seyahate çıktı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre yılın ilk üç ayında seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini yayınladı.

Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 6 milyon 955 bin kişi seyahate çıktı.

ORTALAMA GECELEME SAYISI 7,5 GECE

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 artarak 8 milyon 309 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 62 milyon 36 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,5 gece oldu.

(AYRINTILAR GELİYOR)