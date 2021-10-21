Yurt içinde TCMB politika faizi kararı takip edilecek

Küresel piyasalarda dalgalanmalar sürerken yurt içinde TCMB politika faizi kararına odaklandık.

Küresel piyasalarda 3. çeyrek finansal sonuçları risk iştahını beslemeye devam etse de artan maliyet baskıları, endişe unsuru olarak gündemdeki yerini koruyor.

YURT İÇİ PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ BANKASI'NDA

Yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.

KÜRESEL PİYASALAR DALGALI SEYREDİYOR

Dün, küresel pay piyasalarında yavaşladığı görülen yükseliş eğilimi sonrası Asya borsaları ve küresel endeks vadeli işlem kontratları yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Açıklanan 3. çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın bilançolarda artan maliyet baskısının hissedilmesi risk iştahını azaltan etkenlerin başında geliyor.

ALTININ ONS FİYATI 1.785 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Altının ons fiyatı yükseliş eğilimini üst üste üçüncü güne taşıyarak 1.785 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı 84,1 dolar, bakırın libresi 4,75 dolardan alıcı buluyor. Dolar endeksi ise üç günlük düşüş eğiliminin ardından yeni günde 93,6 seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

BITCOIN DÜN 67 BİN DOLARLA REKOR KIRDI

Öte yandan ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonunun (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamasının ardından dün 67 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, şu sıralarda 65 bin dolar civarında bulunuyor.

TESLA 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI ARASINDA ÖNE ÇIKTI

Dün ABD'de açıklanan 3. çeyrek finansal sonuçları arasında öne çıkan Tesla oldu. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, yıllık yüzde 389 artışla 1,6 milyar dolara, geliri ise yüzde 57 yükselişle 13,8 milyar dolara ulaşarak rekor kaydetti.

ENERJİ SORUNLARI DEVAM EDİYOR

Enerji konusunda yaşanan sorunlarla birlikte koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ise risk algısını artıran gelişmeler olarak öne çıktı. İngiltere artan vaka sayılarına karşın tekrar kapanmaya gitmeyeceğini duyururken, Doğu Avrupa ülkelerinde ise düşük aşılama oranı sebebiyle kısıtlamalar tekrar gündeme geldi.

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 2,3 artarak beklentileri aşarken, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi aynı dönemde yüzde 0,3

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1653

Euro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1653 seviyelerinde bulunurken, Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarının yeni güne karışık seyirle başladığı görülüyor.

ÇİN’DE EVERGRANDE'NİN HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Asya'da artan koronavirüs vakaları sonrası Singapur kısıtlamaları tekrar uygulamaya koyarken, Çin'de emlak devi Evergrande'ye ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Yaklaşık 3 haftadır işleme kapalı olan Evergrande'nin hisseleri bugün açılışla birlikte yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

TCMB'NİN FAİZ KARARI GÜNDEMİN ODAĞINDA

Yurt içinde ise TCMB'nin faiz kararı gündemin odağında bulunuyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin düşürüleceğini tahmin ederken, beklentilerin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

BIST 100 ENDEKSİNDE DALGALI SEYİR İZLENİYOR

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde dalgalı bir seyir izlendi. Banka hisselerindeki alıcılı seyre karşın ulaştırma hisselerindeki değer kaybı BIST 100 endeksinin yukarı yönlü hareketini törpülese de endeks günü yüzde 0,21 artışla 1.432,80 puandan tamamlayarak yükselişini üst üste üçüncü işlem gününe taşıdı.

DOLAR/TL İSE DÜN YÜZDE 0,95 AZALIŞ YAŞADI

Dolar/TL ise dün yüzde 0,95 azalışla 9,2132'ye gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,2550 seviyelerinde işlem görüyor.