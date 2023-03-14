Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 78 metreyi geçti Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın yapım aşaması, etrafındaki yapıların boşaltılması, yeni konutlara geçilmesi gibi tüm aşamalar tamamlandı. Şimdi barajın su tutması bekleniyor.

Artvin'de yapımı tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 22 Kasım 2022'de su tutmaya başladı.

Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.

Su yüksekliği 78,10 metreye ulaştı

Baraj havzasında depolanan su miktarı 14 Mart itibarıyla 88,15 milyon metreküpe, su seviyesi 581,60 kotuna, su yüksekliği de 78,10 metreye ulaştı.

Su tutma, taşınma işlemi tam olarak sona ermediği için kontrollü yapılıyor

Yeni ilçe merkezine taşınma işleminin tam olarak sona ermemesi ve eski ilçe merkezindeki binaların yıkımının sürmesi nedeniyle baraj gövdesine gelen suyun bir kısmı dip savaklardan tahliye edilerek su tutma işlemi kontrollü gerçekleştiriliyor.

Eski köy sular altında

Baraj havzasındaki su seviyesinin yükselmesiyle bazı eski köy yerleşim yerleri ile birçok ulaşım yolu su altında kaldı.

Vadide biriken su, eski ilçe merkezindeki sanayi sitesi mevkisine kadar ulaşırken burada da bazı yollar su altında kalmaya başladı.