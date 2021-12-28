Zam kapıda! Memur ve emekli enflasyon farkı belli oldu mu? 2022 enflasyon farkı tahmini...

Zam kapıda! Memur ve emekli enflasyon farkı belli oldu mu? 2022 enflasyon farkı tahmini...

Enflasyon rakamları kapsamında zam alacak olan emekli vatandaşlar, enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu sorusunu araştırıyor. Peki 2021 yılı enflasyon farkı ne kadar ve ne zaman ödenecek?

Binlerce memur ve emeklinin gözü asgari ücret zammının akabinde enflasyon rakamlarına ve zam oranlarına çevrildi.

Yılın 11 ayına ait rakamlar her ay sonu açıklandı. Son olarak kasım ayı rakamları ise 3 Aralık'ta TÜİK tarafından duyuruldu.

Enflasyon farkının belli olması içinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyonu ile 2021 yılı enflasyonunu açıklaması bekleniyor.

Peki, 2021 enflasyonu ne kadar olacak? Emekli enflasyon farkı yüzde kaç? İşte ayrıntılar...

2022 ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU?

Memur maaş zammının Ocak 15’e yetişmesi için çalışmalar sürerken, memur ve emekli memurlar da yüzde kaç zam yapılacağını merakla bekliyor.

Diğer yandan aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak ve memur ve emekli memur maaşına yapılacak zamda etkili olan enflasyon farkı da böylelikle belli olacak.

ENFLASYONA GÖRE ZAM TAHMİNİ

TÜİK’in paylaştığı verilere göre enflasyon;

Temmuz ayında yüzde 1,80,

Ağustos ayında yüzde 1,12,

Eylül ayında yüzde 1,25,

Ekim ayında yüzde 2,39,

Kasım ayında ise yüzde 3,51 olarak tespit edildi.

Böylelikle son 5 ayın enflasyonu yüzde 10,47’ya ulaştı. Bununla birlikte Merkez Bankası beklenti anketinin sonucuna göre aralık ayı enflasyonu yüzde 3,37 seviyelerinde bekleniyor.

Tüm bu rakamlar göz önüne alındığında ise Temmuz Aralık arası 6 aylık dönemin enflasyonunun yüzde 13,70 ila 16,00 arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

MEMURA EK ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı ele alındı.

Başkan Yalçın, tüketici fiyatlarındaki yükselişin memuru zor duruma soktuğunu belirtti ve en düşük memur maaşı dikkate alınarak seyyanen bir artış, refah düzenlemesi beklediklerini ifade etti.

Ek zam beklentilerine ilişkin açıklama yapan Başkan Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. Milimetrik hesaplar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yükseltilmesi konusunda inisiyatif kullanacağını düşünüyoruz. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" ifadelerini kullandı.