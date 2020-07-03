Dolar
6.855
0.0321%
Euro
7.7005
-0.0402%
Altın
1775.45
0.0061%
Borsa
117185.8
0.2378%
G. Altın
391.567
0.0595%
Bitcoin
62431.77
-0.4714%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C
    Zamlı emekli ve memur maaşları

    Zamlı emekli ve memur maaşları

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte hesaplamalar yapıldı. Buna göre en düşük memur maaşı 4 bin 230 lira oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.07.2020 - 12:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Zamlı emekli ve memur maaşları #1

    Milyonlarca emekli ve memurun beklediği haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylece memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu: Yüzde 5,75.

    Bu oranın belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaşları yeniden hesaplandı.

    İŞÇİ/ESNAF/ÇİFTÇİ EMEKLİSİ

    En düşük işçi emeklisinin aylığı bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükseldi.

    En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 TL’ye yükseldi.

    En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL’ye çıktı.

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

    Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI

    En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.

    İŞTE YENİ ZAMLI MAAŞLAR

    Zamlı emekli ve memur maaşları #2

     

     

     

     

    Görüş Bildir