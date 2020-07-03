Zamlı emekli ve memur maaşları

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte hesaplamalar yapıldı. Buna göre en düşük memur maaşı 4 bin 230 lira oldu.

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylece memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu: Yüzde 5,75.

Bu oranın belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaşları yeniden hesaplandı.

İŞÇİ/ESNAF/ÇİFTÇİ EMEKLİSİ

En düşük işçi emeklisinin aylığı bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükseldi.

En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 TL’ye yükseldi.

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL’ye çıktı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI

En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.

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