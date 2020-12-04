Zehra Zümrüt Selçuk: Mutabakat ile asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret pazarlığında, asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, seviyede belirleneceğine dair ilk mesajı verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına başkanlık ediyor.

Çalışma Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda konuşuyor.

"ASGARİ ÜCRETİN BEKLENTİLERE UYGUN, ÇALIŞMA HAYATINA OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK SEVİYEDE BELİRLENECEĞİNE İNANIYORUM"

Bakan Selçuk, toplantı öncesinde "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." mesajını verdi.

"DESTEK SÜRELERİNİ UZATTIK"

Bakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"İşveren ve çalışanlarımızın en alt sınır olan asgari ücretin üzerinde anlaşmaları mümkün. Biz mutabakat ile asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Çalışmalar işçilerimizin, işverenlerimizin ve hükümetimizin 5'er üye ile temsil edildiği komisyon tarafından yapılmakta. Bu ilk toplantıdan sonra bütün sosyal taraflar da kendi tekliflerini, taleplerini açık ve net bir şekilde ifade edecekler. 1 Aralık itibarıyla kısa çalışma ödeneğine yeniden başvurular almaya başladık. Bu kez daha da hızlandırmak için e-Devlet'ten başvuruları alıyoruz. Normalleşme desteğinin uygulanma süresini de uzattık.

Bakan Selçuk: İşçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz VİDEO

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ÖNÜMÜZDEKİ İKİ TOPLANTI TÜRK-İŞ VE TİSK'İN EV SAHİPLİĞİNDE OLACAK

Buradaki asgari ücretin tespiti konusunda tüm taraflar görüşlerini ay boyunca açık ve net bir şekilde ifade edecek. Önümüzdeki iki toplantı Türk-İş ve TİSK'in ev sahipliğinde olacak, son toplantımızı da Bakanlığımız ev sahipliğinde yapacağız."

“BAKANLIK OLARAK BU SÜREÇTE BİR HAKEM ROLÜ ÜSTLENECEĞİZ”

Tespit edilecek yeni asgari ücretin, çalışma hayatının tüm taraflarına ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuk, şunları söyledi:

"Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz."

"EN UYGUN SOSYAL VE EKONOMİK KOŞULLARI OLUŞTURACAĞIZ"

Bakan Selçuk, çalışma hayatının temel unsurlarından asgari ücretin tespiti konusunda tüm tarafların teklif ve görüşlerini komisyonda ifade edeceğini vurguladı.

Her daim emeğin kutsal olduğuna inanarak ailesi, ülkesi ve milleti için özveriyle çalışan her vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sosyal ve ekonomik hakların iyileştirilmesi konusunda çalışanlarımıza her zaman sahip çıktık. 2002'den bu yana işçi ve işverenlerimizin haklarında iyileşme sağlayan birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. 2003'te İş Kanunu'muzu ILO sözleşmelerine ve AB normlarına uygun olarak yeniden düzenledik. 2009'da 1 Mayıs'ı işçilerimize 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak ilan eden yine biz olduk. Askeri darbe sonucu oluşmuş sendikal mevzuatımızı, uluslararası standartlara uygun olarak, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 2012'de yeniden düzenledik."

“SENDİKALARA ÜYE OLAN YAKLAŞIK 2 MİLYON İŞÇİ KARDEŞİMİZ VAR”

İşçi sendikasına üyelikte e-Devlet sistemine geçerek sivil örgütlenme ve sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım daha attıklarını belirten Selçuk, "Bugün sendikalara üye olan yaklaşık 2 milyon işçi kardeşimiz var. Sendikalaşma oranlarındaki artışları, demokrasimiz ve sendikalarımızın gücü bakımından önemsiyoruz. 2013'te yüzde 9 olan işçilerin sendikalaşma oranı bugün yüzde 14'e yükseldi." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, çalışarak, üreterek, alın teri dökerek evlerine ekmek götüren işçilerin, ailelerin refahı için sosyal diyaloğu güçlendirerek en uygun sosyal ve ekonomik koşulları birlikte oluşturacaklarını dile getirdi.

“KOMİSYON, ÇALIŞMALARINI ARALIK AYI BOYUNCA SÜRDÜRECEK"

Bakan Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda 18 yıl boyunca tüm tarafların şartlarını gözetip her zaman çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediklerini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"2019 yılı enflasyonu yüzde 11,84 olmasına karşın, 2020 yılı için brüt asgari ücreti yüzde 15,03 artırarak 2 bin 943 liraya yükselttik. Net asgari ücret ise 2 bin 324 lira oldu. Böylece enflasyonun 3 puan üzerinde bir iyileştirme kaydetmiş olduk. 18 yıllık dönemde reel artış 1,5 kat oldu. Komisyon, çalışmalarını aralık ayı boyunca sürdürecek."

"ASGARİ ÜCRETİN UZLAŞIYLA ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

Asgari ücretin birçok kalemi etkilediği için ülkelerin ekonomisinde belirleyici role de sahip olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Bu süreçte hedefimiz işi, istihdamı, işçilerimizi ve işverenleri korumak. Asgari ücretin bu sene uzlaşıyla çıkmasını istiyoruz. Asgari ücretin, işçilerimizin ve işverenlerimizin beklentilerine uygun ve çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak bir seviyede belirleneceğine inanıyorum. 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek olan asgari ücretin, işçi ve işverenlerimize, ailelerine, bütün vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

“TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN ADİL BİR VERGİ DÜZENLEMESİ YAPILMALI”

Toplantıda komisyonu oluşturan taraflar da görüş bildirdi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalı." diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN EKONOMİK DURUMU GÖZ ÖNÜNE ALINMALI”

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da "Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır." dedi.