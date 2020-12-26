Zehra Zümrüt Selçuk: Son asgari ücret toplantısı 28 Aralık'ta yapılacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, son Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını açıkladı. Son toplantının ardından, asgari ücret tutarının açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret pazarlıklarında son viraja giriliyor.

Milyonlarca işçinin beklediği asgari ücretin belirleneceği son toplantının tarihi belli oldu.

PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10.30'DA..

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirecek.

Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.

TÜİK'İN ÖNERİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

PARTİLERİN ASGARİ ÜCRET ÖNERİLERİ

- CHP: 3 BİN 100 TL

CHP: 3 BİN 100 TL - İYİ PARTİ: 3 BİN TL

İYİ PARTİ: 3 BİN TL - HDP: 4 BİN TL

HDP: 4 BİN TL - SAADET PARTİSİ: 4 BİN 500 TL

SAADET PARTİSİ: 4 BİN 500 TL - GELECEK PARTİSİ: 3 BİN 300 TL

GELECEK PARTİSİ: 3 BİN 300 TL - BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: 10 BİN LİRA

(DEVA Partisi, asgari ücrete yönelik herhangi bir teklifte bulunmadı.)

ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 542 LİRA OLUR

Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9.4 oranında artış yapılabilir.

Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselecek.

Orta Vadeli Programlar'da ise enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücrete bu doğrultuda zam yapılması durumunda net asgari ücret 2 bin 510 lira olur.