Zigana Tüneli'nde yarın ışık görme töreni düzenlenecek

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nde ışık görme töreni hazırlıkları başladı.

Zigana Tüneli'nin yapım süreci merakla takip ediliyor. Çünkü tamamlandığında Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta yer alacak.

Zigana Tünesil. tamamlandığında, dünyanın en uzun 2'nci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak.

TÖREN YARIN

Zigana Tüneli'nde sona gelindi. Kazı çalışmaları tamamlanan tünelde yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla ışık görme töreni düzenlenecek.

2017'DE TEMELİ ATILDI

Trabzon-Gümüşhane kara yolunda yapılan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmalarında sona gelindi.

İKİ ÇİFT TÜNEL İNŞAATI

Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor.

BAŞARAN VADİSİ'NDEN GİRİLECEK, KÖSTERE VADİSİ'NDEN ÇIKACAK

Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1.015 metre kotundan girilip, 1.264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1.212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.

GÜMÜŞHANE VE TRABZON ARASINDAKİ MESAFE KISALACAK

Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1.800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Zigana, tamamlandığında dünyanın 2'inci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak.

DÜNYANIN EN UZUN ÇİTF TÜPLÜ KARA YOLU TÜNELİ

Dünyanın en uzun çift tüplü kara yolu tünelinin ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan "Zhongnanshar" tünel olduğu belirtildi.

IŞIK GÖRÜNDÜ

Kazı çalışmaları tamamlanan ve yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla ışık görme töreni düzenlenecek tünel, ulaşıma açıldığında yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkı sağlayacak.