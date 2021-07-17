ZİHA ile ilaçlama ve sulama kolaylığı

ZİHA ile ilaçlama ve sulama kolaylığı

Tarımda ilerlemek için teknolojinin getirdiği kolaylıklardan yararlanan yeni uygulamalar hayata geçiyor.

Tarımda su, ilaç tasarrufu sağlamak ve verimliliği artırmak için ZİHA (zirai insansız hava aracı) filoları oluşturulmasına karar verildi.

SUDAN VE ZİRAİ İLAÇTAN TASARRUF YAPILACAK

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, ZİHA'ların kullanımıyla hem sudan hem de ilaçtan ciddi tasarruf sağlanacağını söyledi.

ZİHA kullanımıyla hem ülke hem de çiftçi ortakları açısından verimlilik anlamında ciddi kazanım sağlanacağını dile getiren Poyraz, "15 ilde 20 farklı ürün üzerinde ZİHA'larla deneme çalışmaları yürütülüyor. Deneme çalışmalarının sonucunda ürün bazlı olarak aldığımız sonuçlar sonrasında illerimizde ZİHA filolarını inşallah oluşturacağız." dedi.

ZİHA ile ilaçlama ve sulama kolaylığı VİDEO

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“BAKANLIĞIMIZDAN GELEN DESTEKLEME İLE KOOPERATİFLERDE ZİHA FİLOLARI OLUŞTURACAĞIZ”

Ürün bazlı olarak deneme çalışmalarından raporlama aldıklarına işaret eden Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maliyet olarak bu ürünler pahalı ürünler. Çiftçimizin tek başına bu ürünü alması, çiftçiye ekonomik maliyet oluşturacak. Biz bunu Tarım Kredi Kooperatifleri olarak kendimiz üstleneceğiz. Bakanlığımıza verdiğimiz ve denemesini yaptığımız ürünler konusunda rapor vereceğiz. Bakanlığımızdan gelen destekleme ile kooperatiflerde ZİHA filoları oluşturacağız. Vatandaşlarımız gelip bizden ilaçlama zamanı randevu alacak. Ekiplerimiz gidecek, çok kısa zamanda ilaçlamasını yapacak."

ÇİFTÇİLERE FAİZSİZ FİNANSMAN DESTEĞİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Değişen ekonomik koşullara bağlı olarak faiz oranlarında zaman zaman ciddi artış yaşandığının altını çizen Poyraz, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda Tarım Kredi yapısını faizsiz sisteme dönüştürme anlamında çalışma başlattık. Daha çok kredi kullandırmak yerine vadeli satışla tarımsal girdileri çiftçilerimize sağlama yöntemine geçtik. Buna devam ediyoruz."