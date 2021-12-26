Zincir marketlere 'sebepsiz zam' cezası

Ticaret Bakanlığı'na bağlı "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu", 5 markete ürünlerde maliyet artışı olmamasına rağmen fiyat attırdıkları için "sebepsiz zam" cezası verecek.

Dövizin düşmesi ile marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının düşmesi beklenirken maliyetler yükselmemesine rağmen zam yapıldığının görülmesi ilgili kurumları harekete geçirdi.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Koronavirüs salgını döneminde faaliyete geçen Kurul, geçtiğimiz haftanın son günü toplanarak yapılan denetimler ve vatandaş şikayetler üzerine görüştü.

ÜRÜN ALIŞ MALİYETLERİ ARTMAMASINA RAĞMEN YÜZDE 20 ZAM YAPILDIĞI GÖRÜLDÜ

Kurulun yılın son değerlendirme toplantısında, marketlere yönelik yaptığı denetimlerde bazı marketlerin ürün alış fiyatları artmamasına rağmen bazı ürün gruplarında yüzde 20'leri aşan oranlarda sebepsiz yere zam yaptığı tespit edildi.

Bir markette ise beyaz peynirde maliyet artmamasına rağmen fiyatına yüzde 30 zam yapıldığı görüldü.

5 ZİNCİR MARKETE PARA CEZASI UYGULANACAK

Kurul, maliyeti artmamasına rağmen vatandaşa sattığı ürünlere yüzde 20'yi aşan oranda zam yaptığı tespit edilen A101, Bim, Şok, CarrefourSa ile Metro marketlere idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

MARKETLERE 14 BİN 860 LİRADAN, 143 BİN 860 LİRAYA KADAR PARA CEZASI VERİLECEK

Kurul, haksız fahiş fiyat artışı yapan 5 büyük zincir markete idari para cezası uygulanmasına hükmederken, marketlere 14 bin 860 liradan, 143 bin 860 liraya kadar para cezası kesilmesi öngörülüyor.

“ZAMLAR TİCARETİ BOZUYOR VE VATANDAŞI MAĞDUR EDİYOR”

Yapılan sebepsiz zammın ticareti bozucu ve vatandaşı mağdur edici faaliyet olarak değerlendirildiği belirtildi.

EN FAZLA ŞİKAYET BURSA’DAN GELDİ

Vatandaşlar tarafından en çok fahiş fiyat ve stok şikayetinin Bursa'dan geldiği öğrenildi.

"İNDİRİM BEKLENİRKEN YENİ ZAMLAR YAPILIYOR"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de konu ile ilgili açıklamasında zamlarda dövizin "bahane" edildiğini belirterek , "Vatandaşın tek beklentisi, marketlerdeki indirim iken, peçeteden suya, zeytinden peynire hemen hemen tüm ürünlere tekrar yüzde 15 ila yüzde 25 arasında yeni zam yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

“KUR YUKARI ÇIKARKEN GÜNDE 4 KERE ETİKET DEĞİŞTİRENLERDE 4 GÜNDÜR SES YOK”

Palandöken, döviz kurlarındaki düşüşün ardından indirim bekleyen vatandaşın, zamlarla karşı karşıya kaldığını ileri sürerek, “Kur yukarı çıkarken günde 4 kere etiket değiştirenlerde 4 gündür ses yok. Son 3-4 gün içinde gazlı içecekler yüzde 25, kaşar peynir ve beyaz peynir yüzde 20, yumurta yüzde 10 ilave zam yedi. Cezalar arttırılmalı ve denetimler sıklaştırılmalı.” dedi.