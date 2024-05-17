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Zirvede dalgalanmayı sürdürüyor: 17 Mayıs'ta altında son durum

Zirvede dalgalanmayı sürdürüyor: 17 Mayıs'ta altında son durum Altın fiyatları dünyaya paralel olarak yüksek kalmaya devam ediyor. Altın, bulunduğu sınırlı düşüş ve yükselişlerle zirvedeki yerinde tutunuyor.