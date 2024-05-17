Zirvede dalgalanmayı sürdürüyor: 17 Mayıs'ta altında son durum
ensonhaber.com

Açıklanan veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz değişikliği adımının zamanının belirsizliği, jeopolitik sorunlar ve merkez bankalarının altın alması gibi nedenler piyasayı etkilemeye devam ediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 2 baz puan artışla yüzde 4,38'e çıkarken, altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 2 bin 377 dolara geriledi.

Ons altın 2 bin 384 dolar

Günün açılışında ise ons altın 2 bin 384 dolara çıktı.

Bu dalgalanma, yurt içindeki altın fiyatlarını da etkiledi.

Buna göre, İstanbul Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı 2 bin 475 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları

Yurt içinde serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 475 lira

Çeyrek altın: 4 bin 197 lira

Cumhuriyet altını: 17 bin 100 lira

Tam altın: 16 bin 791 lira

Yarım altın: 8 bin 395 lira