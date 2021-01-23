Zonguldak'ta Eve Dönüş Projesi'nde fabrikalar açılmaya başladı

İl dışında yaşayan Zonguldaklı iş insanlarına yönelik hayata geçirilen ve kentin ekonomisini kalkındırmayı ve istihdamını artırmayı hedefleyen proje kapsamında ilk fabrika faaliyete geçti.

Zonguldak ekonomide azımsanmayacak faaliyetleri olmasına rağmen iş gücü açısından başka illere göç veriyor. Yetkililer de bu göçü engellemek için yatırım projelerini artırdı.

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, Zonguldak ekonomisini kalkındırmak ve yeni iş imkanları sağlamak amacıyla devreye aldıkları Eve Dönüş Projesi kapsamında kentte ilk fabrika yatırımının hayata geçirildiğini belirterek, "Orta vadede 3 yıllık hedefimiz 15 fabrikanın hayata geçirilmesi ve 15 bin kişilik ek istihdam sağlanması." dedi.

ZONGULDAK’IN GÖÇ VERMEMESİ AMAÇLANDI

Yönetim kurulu olarak eskisi gibi ekonomide öne çıkamayan ve göç vermeye başlayan Zonguldak için bir şeyler yapmaya karar verdiklerini ve gurbette yaşayan iş insanlarının memleketlerine yatırım yapmaları için bu projeyi devreye aldıklarını anlatan Tıskaoğlu, İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Almanya'ya kadar Zonguldak dışında yaşayan tüm iş insanlarına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Tıskaoğlu, bu iş insanları ile Zonguldak'a yatırım yapmaları için görüşmeye başladıklarını kaydederek, "Bu süreci çok ince eleyip sık dokuduk. Ulaşım, teşvik, organize sanayi bölgeleri, lojistik imkanları gibi çok farklı kriterler yatırımı etkiliyor. İnsanları bir bölgeye yatırım yapmak için ikna etmek çok. Ancak memleketimiz için böyle zor görevleri üstlenmek bizi yormuyor. Aksine çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

ZONGULDAK'IN SAHİP OLDUĞU BÜYÜK POTANSİYEL ORTAYA ÇIKARTILACAK

Kent ekonomisini kalkındıracak ve Zonguldak'ı geleceğe taşıyacak yatırımları şehre kazandırmak istediklerini vurgulayan Tıskaoğlu, "Amacımız Zonguldak'ın sahip olduğu büyük potansiyeli her yönüyle ortaya çıkarıp kentimizi önce ülkemizde, daha sonrasında dünyada hak ettiği noktaya taşımaktır. 600 bin nüfusumuz var ancak bir o kadar da il dışında yaşayan Zonguldaklı var." ifadelerini kullandı.

"MOBİLYA, BEYAZ EŞYA VE OTOMOTİV YATIRIMI İÇİN ÇOK UYGUN"

Nejdet Tıskaoğlu, Zonguldak'ın madenle anıldığını ve madenciliğe endeksli ekonomisinin bulunduğunu belirterek, son yıllardan organize sanayi bölgelerinin yaygınlaştığını söyledi.

“FİLYOS LİMANI'NDA SONA GELİNDİ”

Kentin sanayi yatırımı için çok önemli avantajlarının bulunduğunu dile getiren Tıskaoğlu, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminden itibaren yapılması beklenen Filyos Limanı'nda sona gelindiğini, Türkiye'nin en büyük 5 yatırımı arasında bulunan Filyos Vadisi projesinde Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı'nın yer aldığını anlattı.

Tıskaoğlu, yatırım için önemli kriterler arasında bulunan liman, demir yolu, gelişmiş kara yolu ağı, yetişmiş iş gücü, organize sanayi bölgeleri ve teşviklerin Zonguldak'ta bulunduğunu kaydederek, proje kapsamında hangi yatırımların yapılabileceğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Zonguldak her sektör için önemli ancak kentimizin yüzde 56'sı orman. Mobilya üretimi için kentimiz çok önemli. Türkiye, yıllık 3,5 milyar dolarla küresel ihracat sıralamasında 8. ülke. Her geçen gün ihracatı artan ve 200'e yakın ülkeye satışını yaptığımız mobilyaların üretimi için Zonguldak seçilebilir. Limanla birlikte dünyanın her ülkesine ürün gönderilebilir. Türkiye, Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi. Beyaz eşyalara ham madde temin eden demir ve çelik fabrikaları da Zonguldak'ta. Otomotiv sektörü yatırımı için de şartları taşıyor. Kısacası Zonguldak başta mobilya, beyaz eşya ve otomotiv olmak üzere her sektörden yatırım için uygun."

HEDEF; 3 YILDA 15 FABRİKA, 15 BİN EK İSTİHDAM

Tıskaoğlu, proje kapsamında kentte ilk fabrikanın açıldığını belirterek, "Orta vadede 3 yıllık hedefimiz 15 fabrikanın hayata geçirilmesi ve 15 bin kişilik ek istihdam sağlanması. Bu fabrikalarla birlikte 750 milyon liraya kadar ulaşabilecek bir yatırım yapılacaktır." ifadelerini kullandı.